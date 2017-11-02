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МИД Сербии обвинил посла Украины в нарушении Венской конвенции, грозит наказанием

Четверг, 02 ноября 2017, 16:31
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В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев, сообщает государственная телерадиокомпания РТС.

По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России.

Дипломат заявил, что правительство Сербии обратится в МИД и правительства Украины, чтобы послу указали на недопустимость его поведения, иначе Сербия применит соответствующие шаги.

"Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры", - сказал он.

Госсекретарь МИД не уточнил, какие именно шаги может предпринять Сербия относительно Александровича. Однако, согласно Венской конвенции, речь может идти об отзыве правительством Сербии аккредитации посла и объявление его персоной нон грата.

Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, главным образом политических и экономических, а "украинский посол в Сербии, похоже, об этом забыл".

"Он заявил, без каких-либо обоснованных утверждений, о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке государственного переворота в Черногории... Конечно, он не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. К счастью, интервью не было дольше, потому что Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", - добавил он.

Напомним, в последнем интервью балканским СМИ посол Украины Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом уничтожения Европы.

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