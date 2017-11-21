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В Белом доме подтвердили, что Трамп планирует поговорить с Путиным

Вторник, 21 ноября 2017, 18:03
Версия для печати Комментарии

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 21 ноября.

Об этом сообщает The Associated Press.

Беседа Трампа с российским президентом состоится после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как известно, Путин принял Асада в Сочи накануне саммита, который состоится позже на этой неделе при участии Турции и Ирана, а также накануне мирных переговоров ООН в Женеве.

Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которое присутствует в Сочи для проведения серии совещаний.

Ранее сообщалось, что после завершения военной операции в Сирии российские военные базы останутся в стране, но численность сухопутных войск и военно-космических сил будет сокращена.

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