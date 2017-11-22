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Посол ЕС о вступлении Украины в Шенген: сегодня это нереалистично

Среда, 22 ноября 2017, 11:58
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Инициативы о присоединении Украины к Шенгенской зоне пока выглядят нереалистичными из-за миграционного кризиса и проблемы с безопасностью в Европе.

Об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Сейчас в ЕС ведутся разговоры даже о том, чтобы восстановить контроль на границах внутри Шенгена, в связи с миграционным кризисом и терроризмом. Реалистично ли то, чтобы в этих обстоятельствах был рассмотрен запрос любой страны-партнера о ее ассоциации с Шенгеном? Очень сомневаюсь в этом", - сказал Мингарелли.

Он также скептически относится к рассуждениям о присоединении Украины к таможенному союзу ЕС, ведь для этого необходимо выполнить глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, которая является частью Соглашения об ассоциации.

"И мы же все знаем, что это займет годы. Вам нужно привести свои нормы и стандарты в соответствие с европейскими, а после того компании-производители должны их внедрить. Это потребует огромного количества ресурсов и энергии и займет несколько лет. Это точно будет больше, чем пятилетие", - сказал он.

В то же время Мингарелли назвал достижимой целью вхождения Украины в европейский цифровой рынок.

"Мы знаем, что Украина является государством-лидером в вопросах IT, поэтому очень хорошо, что такая идея появилась на повестке дня. Также замечательно, что обсуждается присоединение Украины к Энергетическому союзу ЕС", - добавил он.

Напомним, Европарламент принял резолюцию для саммита "Восточного партнерства", в которой предлагает создать отдельный трастовый фонд и вознаградить Украину, Молдову и Грузию за реформы.

Речь идет о возможности предложить трем странам присоединиться к таможенному союзу ЕС, энергетическому союзу, цифровому союзу или даже Шенгенской зоны.

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