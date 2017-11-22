Климкин назвал тотальной глупостью "шпионскую истерию" в Беларуси

Среда, 22 ноября 2017, 12:47

Задержание в Беларуси граждан Украины по обвинению в шпионаже является тотальной глупостью, которую необходимо рассматривать в контексте российско-белорусских учений "Запад-2017".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"С Беларусью сначала грибная истерия, затем ягодная истерия, затем шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Кому-то выгодно построить логику в отношении Украины, которая работает в Беларуси, что по определению тотальная глупость", - сказал он.

По его словам, в рамках анализа этой ситуации необходимо принимать во внимание российские военные учения "Запад-2017", которые имели целью отработку наступательных операций.

Как известно, в понедельник стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности.