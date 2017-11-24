Саммит ВП подтвердил европейские устремления и европейский выбор Украины

Пятница, 24 ноября 2017, 15:05

В итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" содержится упоминание о европейских стремлениях и европейском выборе стран-партнеров.

Текст декларации опубликован на сайте "Европейской правды".

"Участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор этих партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации", - говорится в тексте документа.

Участники саммита одобрили полное вступление в силу соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, отметив, что соглашения предусматривают ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом.

Для ассоциированных партнеров участники саммита предлагают продолжить диалог по связанным с ассоциацией вызовам.

"Настало время привлечь ассоциированных партнеров к диалогу о прогрессе, возможностях и вызовах относительно реформ, связанных с ассоциацией - как об этом просят партнеры - для содействия полной имплементации соглашений об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли", - говорится в документе.

Полный текст декларации читайте на сайте "Европейской правды".