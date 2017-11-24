В Брюсселе приняли декларацию саммита Восточного партнерства – СМИ

Главы государств и правительств государств-членов ЕС и их партнеры приняли декларации саммита "Восточного партнерства".
Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Декларация "Восточного партнерства" была принята. Нет никаких вопросов или протестов", - написал он.
#EaP declaration has been adopted. no issues or protests. #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Georgia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.
Напомним, сегодня в Брюсселе проходит саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов Евросоюза и шести стран-участниц программы.
В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Беларуси.
Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.
Ранее сообщалось, что Украина добавит к решению саммита дорожную карту своего сближения с Евросоюзом.
Подробнее читайте в статье на сайте "Европейской правды": "Саммит разочарований: как Петр Порошенко приехал в Брюссель за порцией критики".