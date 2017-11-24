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В Брюсселе приняли декларацию саммита Восточного партнерства – СМИ

Пятница, 24 ноября 2017, 14:23
Версия для печати Комментарии

Главы государств и правительств государств-членов ЕС и их партнеры приняли декларации саммита "Восточного партнерства".

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Декларация "Восточного партнерства" была принята. Нет никаких вопросов или протестов", - написал он.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов Евросоюза и шести стран-участниц программы.

В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Беларуси.

Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.

Ранее сообщалось, что Украина добавит к решению саммита дорожную карту своего сближения с Евросоюзом.

Подробнее читайте в статье на сайте "Европейской правды": "Саммит разочарований: как Петр Порошенко приехал в Брюссель за порцией критики".

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