ЕС будет выделять деньги Украине только после осуществления реформ – декларация ВП

Пятница, 24 ноября 2017, 15:19

ЕС будет оказывать финансовую поддержку восточным партнерам только при условии осуществления ими конкретных реформ.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита ВП, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

Участники саммита, в частности, приветствуют поддержку ЕС "Восточного партнерства", которая предоставляется с помощью полного и направленного использования Европейского инструмента соседства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие имеющиеся финансовые инструменты.

"Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных шагов по внедрению реформ", - говорится в документе.

Отмечается, что подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в пользу тех партнеров, которые больше всего внедряют реформы.

Полный текст декларации читайте на сайте "Европейской правды".