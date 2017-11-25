Беларусь не стремится бежать стремглав в Евросоюз - глава МИД

Суббота, 25 ноября 2017, 11:23

Минск настроен и на развитие экономических связей с Евросоюзом, и на укрепление отношений с Россией.

Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей журналистам по итогам саммита "Восточное партнерство", сообщает "Интрефакс-Запад".

"Мы не ставим задачу - и никто от нас не требует, скажем так, - мы не стремимся "бежать стремглав" в Европейский союз. Мы сегодня являемся членами Евразийского экономического союза, считаем, что нам нужно развивать этот Евразийский экономический союз. Мы уже сегодня чувствуем отдачу от нашего участия, надеемся, что эта тенденция сохранится", - сказал Макей.

"Но надо понимать, что в сегодняшних условиях для нас очень важна тема диверсификации, о которой много раз говорил и президент Беларуси. Эта задача состоит в том, чтобы мы ушли от зависимости от какого-то одного источника, какого-то одного направления", - отметил глава МИД.

"Почему я так говорю? Потому что Европейский союз для нас является очень важным торгово-экономическим партнером. Это - партнер номер два после Евразийского экономического союза и после РФ", - продолжил министр.

По его словам, это не означает, что Беларусь собирается разрывать "тесные связи, союзнические связи с Россией и с другими странами постсоветского пространства". "Отнюдь нет. Наоборот, мы считаем, что эти связи нужно укреплять. Но одновременно нужно развивать сотрудничество с Европейским союзом, со странами более дальней дуги в целях диверсификации наших торгово-экономических отношений", - сказал Макей.

Как известно, Лукашенко отказался ехать на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе. Белорусскую делегацию на саммите возглавил министр иностранных дел Владимир Макей.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "мы будем дружить и работать с Европой, но Россия для нас святое".