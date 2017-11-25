Білорусь не прагне бігти стрімголов в Євросоюз - глава МЗС

Субота, 25 листопада 2017, 11:23

Мінськ налаштований і на розвиток економічних зв'язків з Євросоюзом, і на зміцнення відносин з Росією.

Про це заявив глава білоруського МЗС Володимир Макей журналістам за підсумками саміту "Східне партнерство", повідомляє "Интрефакс-Запад".

"Ми не ставимо завдання - і ніхто від нас не вимагає, скажімо так, - ми не прагнемо "бігти стрімголов" в Європейський союз. Ми сьогодні є членами Євразійського економічного союзу, і вважаємо, що нам потрібно розвивати цей Євразійський економічний союз. Ми вже сьогодні відчуваємо віддачу від нашої участі, сподіваємося, що ця тенденція збережеться", - сказав Макей.

"Але треба розуміти, що в сьогоднішніх умовах для нас дуже важлива тема диверсифікації, про яку багато разів говорив і президент Білорусі. Це завдання полягає в тому, щоб ми пішли від залежності від якогось одного джерела, якогось одного напрямку", - зазначив глава МЗС.

"Чому я так кажу? Тому що Європейський союз для нас є дуже важливим торговельно-економічним партнером. Це - партнер номер два після Євразійського економічного союзу і після РФ", - продовжив міністр.

За його словами, це не означає, що Білорусь збирається розривати "тісні зв'язки, союзницькі зв'язки з Росією і з іншими країнами пострадянського простору". "Звісно, ​​ні. Навпаки, ми вважаємо, що ці зв'язки потрібно зміцнювати. Але одночасно потрібно розвивати співпрацю з Європейським союзом, з країнами більш далекої дуги з метою диверсифікації наших торгово-економічних відносин", - сказав Макей.

Як відомо, Лукашенко відмовився їхати на саміт "Східного партнерства" у Брюсселі. Білоруську делегацію на саміті очолив міністр закордонних справ Володимир Макей.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: "ми будемо дружити та працювати з Європою, але Росія для нас святе".