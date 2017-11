НАТО: 60% русскоязычных пользователей Twitter, которые пишут об Альянсе в странах Балтии - боты

Суббота, 25 ноября 2017, 13:47

Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям сообщает, что 60% русскоязычных пользователей Twitter являются ботами.

Об этом говорится в докладе Центра (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), основанного в Риге, Латвия, передает The Voice of America.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей являются ботами", - отмечает доклад.

Исследование отмечает, что его выводы основаны на анализе подборки данных Twitter, касающиеся военной активной в странах Балтии и Польше.

"Эта подборка не является репрезентативной по Twitter целом. Выводы могут быть другими в случае других медиа платформ", - отмечает доклад.

"Политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики. По нашим оценкам, на такие учетные записи приходится от 5 до 15 процентов всей активности относительно присутствия НАТО в Латвии и Эстонии с марта по июль 2017 года. Сгенерированные ботами сообщение имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше чем операции НАТО. Сообщения, нацеленные на внутреннюю аудиторию, редко вспоминают о российских учениях", - отмечает документ.