Враждебный акт: в Польше прокомментировали выдворение историка из РФ

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:45

Министр обороны Польши Антони Мацеревич считает выдворение историка Генрика Глембоцкого из РФ враждебным актом в отношении ученых, изучающих советский режим.

Об этом он заявил в понедельник, комментируя высылку Глембоцкого из России, сообщает "Польское радио".

"Это известный историк, занимающийся, в частности, тематикой, связанной с органами безопасности советского государства, очень глубоко изучая тот аппарат, а потому, я думаю, что это враждебный акт в отношении тех историков (...), которые показывают уровень зависимости и порабощения поляков Советским союзом. Я так это объясняю", - сказал Мацеревич.

"Это попытка сказать, что люди, представляющие в своих трудах то, чем на самом деле была советская тоталитарная система, являются нежелательными для русских", - добавил он.

В то же время министр предостерег, что "может быть очень много различных интерпретаций", учитывая подробности этого дела, которых он не знает.

Напомним, ФСБ России задержала и выдворила из страны историка Института национальной памяти Польши Генриха Глембоцкого.

Сообщается, что историк проводил исследования польско-российских отношений в ХIХ веке.

Глембоцкий сообщил, что в России он планировал работать до 10 декабря, проводя исследования в архивах для нескольких публикаций, которые он готовил.