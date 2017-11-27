Найти
АКТУАЛЬНО

У президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев

Додон: на вступление Молдовы в ЕС нет шансов, а партнерство с РФ – реально

Генсеку Совета Европы не давали мандат на переговоры о снятии санкций с РФ – депутаты

В Румынии 70 тысяч человек протестовали против изменения судебной системы

МИД Украины возражает Ягланду: нет оснований снимать санкции с РФ

Партия Меркель согласилась на создание коалиции с социал-демократами

В Швеции скандал из-за политика, который назвал мусульман "не совсем людьми"






Враждебный акт: в Польше прокомментировали выдворение историка из РФ

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:45
Версия для печати Комментарии

Министр обороны Польши Антони Мацеревич считает выдворение историка Генрика Глембоцкого из РФ враждебным актом в отношении ученых, изучающих советский режим.

Об этом он заявил в понедельник, комментируя высылку Глембоцкого из России, сообщает "Польское радио".

"Это известный историк, занимающийся, в частности, тематикой, связанной с органами безопасности советского государства, очень глубоко изучая тот аппарат, а потому, я думаю, что это враждебный акт в отношении тех историков (...), которые показывают уровень зависимости и порабощения поляков Советским союзом. Я так это объясняю", - сказал Мацеревич.

"Это попытка сказать, что люди, представляющие в своих трудах то, чем на самом деле была советская тоталитарная система, являются нежелательными для русских", - добавил он.

В то же время министр предостерег, что "может быть очень много различных интерпретаций", учитывая подробности этого дела, которых он не знает.

Напомним, ФСБ России задержала и выдворила из страны историка Института национальной памяти Польши Генриха Глембоцкого.

Сообщается, что историк проводил исследования польско-российских отношений в ХIХ веке.

Глембоцкий сообщил, что в России он планировал работать до 10 декабря, проводя исследования в архивах для нескольких публикаций, которые он готовил.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:42
Минфин подтвердил, что новая макрофинансовая помощь ЕС для Украины составит 1,8 млрд евро
14:34
ЕС может разрешить экспорт украинской говядины в 2019 году – МинАгро
14:34
В Польше группу лиц обвиняют в торговле разрешениями на работу для украинцев
14:22
фото
В Норвегии более 100 оленей были убиты грузовыми поездами за последние дни
14:18
Италия готовится ввести "веб-налог" на цифровые услуги
14:13
Заседание межпарламентского совета Украина-НАТО состоится в Брюсселе
13:45
Враждебный акт: в Польше прокомментировали выдворение историка из РФ
13:44
Следующая сессия ПАЧЭС пройдет в Киеве с 28 по 30 ноября
13:33
Wizz Air возобновляет полеты из Харькова и добавляет новые рейсы из Львова
13:29
МИД Украины возражает Ягланду: нет оснований снимать санкции с РФ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Главы государств и правительств стран-членов ЕС и партнеров

Совместная декларация саммита Восточного партнерства: текст документа

Саммит признает европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных реформ. Подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в пользу тех, кто больше внедряет реформы... (укр.)

Петр Порошенко, президент Украины

Пришло время определять новые цели: речь Порошенко на саммите Восточного партнерства

Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками – мы должны говорить четко, как никогда!.. "Старой нормальности" больше не существует. Паззлы Запада и Востока Европы должны быть сложены снова вместе – и Восточное партнерство может быть интегрирующей частью этого (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  