Найти
АКТУАЛЬНО

В Германии промигрантского мэра ранили ножом при покупке кебаба

Берлин не знает, вернется ли Россия в ПАСЕ, но поддерживает усилия Ягланда

Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию

В Дании 17-летнюю девушку осудили на 8 лет за попытку взорвать две школы

В Германии пенсионера оштрафовали на 35 евро за отдых на остановке

МИД Украины возражает Ягланду: нет оснований снимать санкции с РФ

У президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев






Япония подозревает, что КНДР готовится к новому запуску баллистической ракеты

Вторник, 28 ноября 2017, 08:54
Версия для печати Комментарии

Япония обнаружила радиосигналы, свидетельствующие о возможной подготовке КНДР к запуску еще одной баллистической ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в японском правительстве.

"Этого недостаточно, чтобы определить (скоро ли состоится запуск)", - сообщил источник.

Японское информационное агентство Kyodo сообщило поздно в понедельник, что японское правительство насторожено после того, как было обнаружено такие радиосигналы, которые свидетельствуют о том, что запуск может состояться через несколько дней.

В сообщении также говорится, что сигналы могут быть связаны с зимними военными обучением КНДР.

В то же время, информационное агентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи также сообщило, что чиновники по разведке США, Южной Кореи и Японии недавно обнаружили признаки возможного запуска ракеты и находятся в состоянии готовности.

Напомним, в сентябре этого года Северная Корея провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:07
В Германии детей "аптечного короля" посадили за мошенничество
10:05
Меркель потрясена новостью о нападении на мэра немецкого города
09:44
В Германии промигрантского мэра ранили ножом при покупке кебаба
09:24
США критикуют правительство Румынии за планы ослабить антикоррупционную борьбу
09:06
Юнкер назвал адом положение беженцев в Ливии
09:05
Кризис в Ирландии: лидеры партий проведут переговоры, чтобы избежать выборов
08:54
Япония подозревает, что КНДР готовится к новому запуску баллистической ракеты
08:32
В Брюсселе 28 ноября пройдет заседание межпарламентского совета Украина-НАТО
08:15
Премьер Японии напомнил об упрощении визовых требований для украинцев с нового года
07:57
Пентагон заявил об опасном перехвате россиянами самолета США над Черным морем
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, Сергей Сидоренко

Виктор Орбан раскрыл карты: как будет нарастать конфликт Украины и Венгрии

Орбан действительно верит, что Венгрия стоит на страже настоящей Европы, а интересы его нации составляют основу стабильности на континенте. Противостояние с Киевом он переносит в комфортную для себя плоскость борьбы венгров за собственную идентичность и лидерство в Европе...

Главы государств и правительств стран-членов ЕС и партнеров

Совместная декларация саммита Восточного партнерства: текст документа

Саммит признает европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных реформ. Подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в пользу тех, кто больше внедряет реформы... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  