Япония подозревает, что КНДР готовится к новому запуску баллистической ракеты

Вторник, 28 ноября 2017, 08:54

Япония обнаружила радиосигналы, свидетельствующие о возможной подготовке КНДР к запуску еще одной баллистической ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в японском правительстве.

"Этого недостаточно, чтобы определить (скоро ли состоится запуск)", - сообщил источник.

Японское информационное агентство Kyodo сообщило поздно в понедельник, что японское правительство насторожено после того, как было обнаружено такие радиосигналы, которые свидетельствуют о том, что запуск может состояться через несколько дней.

В сообщении также говорится, что сигналы могут быть связаны с зимними военными обучением КНДР.

В то же время, информационное агентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи также сообщило, что чиновники по разведке США, Южной Кореи и Японии недавно обнаружили признаки возможного запуска ракеты и находятся в состоянии готовности.

Напомним, в сентябре этого года Северная Корея провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.