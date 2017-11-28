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Климкин: через два года украинцы смогут ездить без виз в 100 стран

Вторник, 28 ноября 2017, 15:11
Версия для печати Комментарии

Через два года или даже быстрее украинцы смогут ездить без виз или по упрощенной системе примерно в 100 стран мира.

Об этом глава МИД Павел Климкин заявил во время VIII Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию" в Киеве.

"С тем, что мы сейчас ведем переговоры о безвизовом или упрощенном режиме более чем с 20 странами, в принципе, украинцы примерно через два года или может даже меньше смогут ездить, и к нам будут ездить, примерно из 100 стран. И это не лозунг", - заявил министр.

По его словам, необходимо "открыть мир для украинцев и открыть Украину для других",

"Если вы посмотрите на наше место в условном рейтинге открытости, то мы уже находимся так где-то в третьей десятке. Еще в конце, но будем двигаться дальше. В плане открытости мы продвинулись так, как многие другие страны не смогли сделать", - добавил Климкин.

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