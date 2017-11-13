Украина работает над безвизом с Кувейтом и Катаром – Климкин

Понедельник, 13 ноября 2017, 17:31

Министерство иностранных дел Украины готовит безвизовый режим с Кувейтом и Катаром.

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр также отметил, что в МИД работают над упрощением визового режима с Саудовской Аравией.

"После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив :)", - написал Климкин.

Після ОАЕ працюємо над #безвіз'ом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 листопада 2017 р.

Напомним, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме, который может вступить в силу уже в декабре.