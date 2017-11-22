Последний приговор трибунала в Гааге: сербский генерал ответит за геноцид

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Среда, 22 ноября 2017, 17:22

22 ноября Международный трибунал для бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению командующего Войска Республики Сербской во время боснийской войны, генерала Ратко Младича.

Один из самых известных узников Гааги был осужден за геноцид в Сребренице, депортацию гражданских лиц, терроризм, захват заложников и другие нарушения законов и правил ведения войны и преступления против человечности, совершенные в 1992-1995 годах в Боснии.





Кто такой Ратко Младич

Ратко Младич родился в 1942 году в селе Божановичи на ​​территории современной Боснии и Герцеговины. Окончил Военную академию в Белграде.

В августе 1991 года, после начала вооруженных столкновений в Хорватии, возглавил штаб Книнского корпуса Югославской народной армии (Книн – город в Хорватии, в 1991-1995 – "столица" самопровозглашенной "Республики Сербская Краина").

Весной 1992 года Младича перебросили на другой фронт – боснийский. 12 мая 1992 года на базе подразделений ЮНА было создано Войско Республики Сербской (Республика Сербская – сербский анклав на территории Боснии и Герцеговины). Начальником Главного штаба ВРС был назначен Ратко Младич. Он занимал эту должность до 1996 года.

Международный трибунал для бывшей Югославии открыл дело против Младича 25 июля 1995 года, сразу после падения Сребреницы.

Впрочем, несмотря на наличие ордера на его арест, после окончания боевых действий в Боснии (подписания Дейтонских мирных соглашений) Ратко Младич спокойно жил в Белграде на генеральскую пенсию.

Только 28 июня 2001 года – в день, когда в Гаагский трибунал отправился Милошевич – генерал покинул свой белградский дом и начал скрываться от правосудия.





Арест как фактор сербской евроинтеграции

В мае 2011 года Ратко Младич был задержан в небольшом селе Лазарево в 80 км от сербской столицы. Он жил в доме своего родственника под именем Милорада Комадича.

Сопротивления при задержании генерал не оказывал. Почти сразу после задержания Сербия экстрадировала Младича в Гаагу.

Шесть лет назад арест бывшего командующего Войска Республики Сербской вызвал волну массовых протестов в Сербии и Боснии и Герцеговине. Тысячи сербов выходили на манифестации под лозунгами "Сотрудничество с Гаагским трибуналом – это предательство", "Арест сербского героя – это позор".

Тогдашний сербский президент Борис Тадич между тем заявил, что арест Младича завершает целую главу в истории Сербии и приближает страну и весь балканский регион к примирению и сотрудничеству. Европейские лидеры приветствовали решение Белграда и отметили, что задержание и экстрадиция Ратко Младича является еще одним шагом к сербской интеграции в Европу.





Приговор спустя десятилетия

Через 22 года после открытия дела и после шести лет судебного процесса Международный трибунал в Гааге признал экс-начальника Главного штаба Войска Республики Сербской Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинительного заключения.

Это, в частности:

геноцид в Сребренице – массовое убийство более 7000 мусульман-боснийцев, мужчин и мальчиков, после захвата сербским войском "зоны безопасности ООН" в 1995 году;

террор против населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов во время осады города с апреля 1992 по февраль 1996-го (тогда погибло более 10 000 жителей боснийской столицы)

захват сотрудников миссии ООН в заложники с целью прекращения бомбардировок сербских позиций авиацией НАТО (в период с 26 мая по 19 июня 1995 года силы боснийских сербов удерживали более 200 наблюдателей и миротворцев в Сараеве, Баня-Луке, Пале и Горажде).

По одному пункту Младича оправдали – по обвинению в геноциде во время войны в еще шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины – это Ключ, Котор Варош, Сански Мост, Приедор, Власеница и Фоча. Суд подтвердил факт совершения сербами в этих регионах преступлений на этнической почве в отношении мусульман и хорватов, но не квалифицировал их как геноцид.

Вердикт МТБЮ от 22 ноября 2017 года является приговором первой инстанции, который можно обжаловать. Защитники Ратко Младича уже сообщили, что будут подавать апелляцию.

Приговор с разных точек зрения

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн приветствовал приговор Ратко Младичу.

"Младич – олицетворение зла, а суд над ним – олицетворение того, ради чего существует международное правосудие. Сегодняшний приговор – это предупреждение тем, кто делает подобные преступления, что они не скроются от правосудия, и неважно, насколько они сильны или сколько времени на это потребуется", – говорится в заявлении верховного комиссара ООН, которое цитируют мировые СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич призвал соотечественников смотреть в будущее, а не "глотать слезы прошлого". "Мы должны начать смотреть в будущее, думать о наших детях, о мире и стабильности в регионе", – сказал он.

Сын Ратко Младича, Дарко передал журналистам в Гааге слова своего отца после оглашения приговора: "Он сказал, что все это ложь, и все это комиссия НАТО, которая пытается криминализировать сербский народ, защищавшийся от агрессии".

Главный прокурор Гаагского суда Серж Браммерц, в свою очередь, подчеркнул, что вердикт в отношении Младича не был приговором для всего сербского народа. "Вина Младича – это его и только его", – заявил он журналистам.

"По нашему глубокому убеждению, Гаагский суд не выполнил свою миссию", – отметил Милорад Додик, президент Республики Сербской на пресс-конференции в Баня-Луке. "Этот вердикт является пощечиной для сербского народа", – подчеркнул он, добавив, что, как оказалось, сербы не могут рассчитывать на международную объективность.

Генерал Ратко Младич остается героем сербского народа, и миф о нем как о герое будет лишь укрепляться, отметил Додик. Кроме того, он призвал к продолжению борьбы за государственность РС.

Сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Младен Иванич, комментируя сегодняшнее решение МТБЮ, указал на предвзятое отношение трибунала к сербам и политизированность суда.

"Гаагский трибунал вызвал не доверие, а недоверие, и вместо примирения это приведет к новым политическим конфликтам", – сказал Иванич. Он также заявил, что боснийские сербы не должны отказываться от поддержки генерала Младича, и ему следует оказывать максимальную помощь в процессе обжалования.





Вердикты для бывших военных

Некоторые из соратников Ратко Младича получили свои вердикты от Гаагского трибунала раньше генерала.

Первым осужденным МТБЮ за геноцид в Сребренице в августе 2001 года стал Радислав Крстич, бывший заместитель Ратко Младича и командующий печально известного Дринского корпуса ВРС. При рассмотрении дела Крстич дал показания против Младича, заявив, что именно начштаба Войска Республики Сербской отдавал приказы об убийстве мусульман.

МТБЮ приговорил Крстича к 46 годам заключения, позже срок был сокращен до 35, потом до 25 лет. Сейчас он отбывает наказание в Польше. В польскую тюрьму Крстича перевели после того, как в Британии на него напали и ранили заключенные-мусульмане.

В 2007 году был арестован, а затем экстрадирован в Гаагу Здравко Толимир, еще один заместитель Младича. В декабре 2012 года, за геноцид мусульман в Сребренице, МТБЮ приговорил его к пожизненному заключению. В феврале 2016 года Толимир умер в Гаагской тюрьме.

За преступления, совершенные во время осады Сараева, Апелляционная палата Гаагского трибунала в ноябре 2006 года подтвердила приговор, предусматривающий пожизненное заключение, экс-командующему Сараевско-Романийского корпуса Войска Республики Сербской Станиславу Галичу. Он был задержан и доставлен в Гаагу еще в декабре 1999 года.

В декабре 2004 года добровольно сдался сербским властям и был экстрадирован другой экс-командующий корпуса, Драгомир Милошевич. По итогам рассмотрения его дела и апелляционной жалобы, в ноябре 2009 года МТБЮ назначил Милошевичу наказание в виде 29 лет лишения свободы.

Гаагский трибунал вынес обвинительные вердикты по делам еще нескольких офицеров Войска Республики Сербской. Они получили различные сроки заключения, от пяти лет до пожизненного.

Выдвигались обвинения за преступления в Боснии не только против военных боснийских сербов, но и против военного руководства Сербии (Югославии).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Югославии Момчило Перишич сдался Гаагскому трибуналу в мае 2005 года. В сентябре 2011-го он был приговорен к 27 годам тюрьмы за поддержку вооруженных сил Сербской Краины в Хорватии и Республики Сербской в ​​Боснии и Герцеговине и причастность к преступлениям, совершенным во время обстрела Загреба, осады Сараева, захвата Сребреницы. Но в феврале 2013 года Апелляционная палата МТБЮ оправдала Перишича и освободила его из-под стражи.





"Целитель Дабич" и его друзья

Прошли через Гаагский трибунал и политические лидеры боснийских сербов.

Первого президента Республики Сербской Радована Караджича после долгих международных поисков задержали летом 2008 года. На момент ареста он жил в Белграде, где, превратившись в "целителя Драгана Дабича", зарабатывал на жизнь советами по альтернативной медицине и здоровому образу жизни.

24 марта 2016 года Международный трибунал приговорил экс-президента РС к 40 годам заключения.

Президент Республики Сербской с 1996 по 1998 год Биляна Плавшич была приговорена МТБЮ к 11 годам, освобождена досрочно в 2009 году.

Бывший председатель парламента Республики Сербской Момчило Краишник получил по приговору трибунала 20 лет, освобожден досрочно в 2013 году.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, принимавший активное участие в событиях в Боснии во время войны, в 2014 году вышел на свободу временно, из-за тяжелой болезни. 31 марта 2016 года МТБЮ полностью его оправдал. Сейчас лидер сербских радикалов является депутатом парламента Сербии и лидером пророссийской оппозиции.





Свидетели Москвы

Сербские узники Гааги всегда пользовались поддержкой России, и Ратко Младич – не исключение.

В 2007 году Международный трибунал для бывшей Югославии определил массовое убийство боснийцев-мусульман сербами в анклаве Сребреница как геноцид. Но Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог принять соответствующую резолюцию – в июле 2015 года на документ наложил вето представитель РФ в ООН Виталий Чуркин.

Это решение стало весомой частью защиты генерала Младича и моральной поддержки генерала и его сторонников.

Адвокаты экс-начштаба ВРС пытались нивелировать с помощью россиян и другой пункт обвинения – террор сербских сил в отношении жителей Сараева. Свидетелем защиты Младича (как и по делу Караджича) на суде в Гааге выступал полковник российской армии Андрей Демуренко, который во время войны занимал должность начальника штаба миротворческих сил ООН UNPROFOR в секторе "Сараево".

Демуренко, в частности, утверждал, что сербские военные подразделения по техническим причинам не могли осуществить известный всему миру обстрел рынка "Маркале" в августе 1995 года, когда погибли 43 и были ранены 75 жителей боснийской столицы. Обвинение представило суду данные, опровергавшие слова российского полковника, но защита продолжала стоять на своем.

Всего адвокаты привлекли к делу около 200 свидетелей и экспертов, прокуроры – более 170. Говорят, что процесс над бывшим командующим армией боснийских сербов стал самым сложным за всю историю Гаагского трибунала.

Параллельно с защитой своего подопечного в зале суда защитники Младича требовали от МТБЮ временного освобождения генерала "по состоянию здоровья" и просили разрешения на его лечение в России. Но суд в этом отказал.

При вынесении приговора Младичу стало плохо – у него повысилось давление. Вернувшись в зал после перерыва, генерал начал громко возмущаться происходящим, и судья удалил его за непристойное поведение.

За дальнейшим ходом заседания Ратко Младич наблюдал из удобного кресла в другой комнате.





Иногда они возвращаются

Дело Ратко Младича было последним для Гаагского трибунала. После определения наказания бывшему командиру ВРС в компетенции суда остается только рассмотрение апелляций.

На этом этапе МТБЮ заменит квази-судебный орган ООН – "Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов". Уже с конца декабря этого года "Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года", созданный Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года, станет историей... в отличие от своих узников.

Некоторые из деятелей, прошедших в свое время через судебный процесс в Гааге, с новыми силами вернулись к активной общественно-политической жизни.

Пока Караджич, Младич и их подчиненные из Войска Республики Сербской сидят в тюрьме, их политические соратники снова влияют на политику Сербии и Боснии.

Бывший президент Республики Сербской Биляна Плавшич не живет затворницей в своей квартире в Белграде, а охотно дает подробные интервью журналистам.

Экс-спикер парламента РС Момчило Краишник организовал ассоциацию "Создатели Республики Сербской", активно борется за права сербов в Боснии и Герцеговине и готовится к избирательной кампании в БиГ в следующем году.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель на выборах в прошлом году привел свою политическую силу в парламент Сербии и сам стал депутатом. Теперь бывший идейный вдохновитель "сербской Боснии" является лидером пророссийской оппозиции Сербии и самым активным критиком ЕС и Украиной на Балканах.

Целью Международного трибунала для бывшей Югославии было обеспечение справедливости для тысяч жертв и их семей, предупреждение военных преступлений и преступлений против человечности в будущем и содействие достижению прочного мира в бывшей Югославии.

Но сегодня многие на Балканах склоняется к мнению, что суд в Гааге так и не смог утвердить справедливость и стать для региона фактором примирения.

Автор: Наталья Ищенко,

журналист