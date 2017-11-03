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Одного из лидеров Молдовы Влада Плахотнюка обвинили в заказном убийстве

Пятница, 03 ноября 2017, 11:44
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Молдавский телеканал Jurnal TV, симпатизирующий оппозиции, выпустив в эфир интервью с молдавским киллером Виталием Прокой, в котором тот рассказал о сотрудничестве с Владом Плахотнюком – политиком, которого считают фактическим руководителем Молдовы

Видео интервью, длившегося больше часа, а также его расшифровка на румынском языке опубликованы на сайте Jurnal TV.

Виталий Прока сейчас находится в тюрьме в Румынии, где он был приговорен к заключению сроком 21 год и 8 месяцев за попытку заказного убийства местного криминального авторитета. К слову, тогда убийца потерпел неудачу: во-первых, он перепутал свою жертву с другим мужчиной; во-вторых, тот выжил, несмотря на многочисленные ранения.

Во время следствия он признался в этом преступлении, а также попытке еще одного заказного убийства: в 2012 году в Лондоне он расстрелял российского банкира Германа Горбунцова. К слову, тот также выжил, несмотря на шесть огнестрельных ранений.

В интервью Jurnal TV Виталий Прока заявил, что заказчиком убийства был лично Влад Плахотнюк. Заключенный рассказал в деталях о своем общении с командой Плахотнюка, а также заявил, что на последнем этапе Плахотнюк лично присутствовал на его встрече с криминальным авторитетом Ионом Друцэ (более известным в криминальных кругах как Писатель), который занимался организацией убийства.

"Мы встретились в центре Кишинева, в присутствии Влада. Мне объяснили, что Плахотнюк хочет не просто контролировать, но и знать все детали... Мы не говорили слишком много, но этот человек точно знал, зачем я еду в Англию", - рассказал киллер.

Виталий Прока утверждает, что решил раскрыть эти детали, поскольку Плахотнюк сейчас не имеет на него влияния: "Я маленький человек, оказавшийся в очень большой игре влиятельных людей с серьезными связями... Я понимаю, что получил такой срок, до конца которого я не доживу. Я очень болен - у меня гепатит, цирроз и туберкулез".

Он также выразил готовность свидетельствовать в Румынии о виновности Влада Плахотнюка, в том числе пройти тестирование на детекторе лжи, и пригласил Плахотнюка на очную ставку.

Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что Виталий Прока умышленно дает ложные показания. Прокуратура считает, что покушение на убийство в Лондоне заказал политический оппонент Плахотнюка, Ренато Усатый. Молдавские правоохранители утверждают, что Усатый пообещал заплатить Проке $600 тыс., чтобы тот дал ложные показания против Плахотнюка.

Влад Плахотнюк возглавляет правящую Демократическую партию Молдовы. Формально не является представителем какого-либо руководящего органа этого государства, хотя в течение 5 лет был депутатом парламента и некоторое время занимал должность вице-спикера. В то же время политические обозреватели Молдовы сходятся во мнении, что он является фактическим руководителем государства.

Плахотнюк также является ключевым олигархом Молдовы, контролируя ряд бизнесов и медиа в стране. Долгое время он был бизнес-партнером нынешнего украинского президента Петра Порошенко; утверждается, что несколько лет назад они вышли из совместного бизнеса.

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