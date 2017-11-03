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Одного з лідерів Молдови Влада Плахотнюка звинуватили у замовному вбивстві

П'ятниця, 03 листопада 2017, 11:44
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Молдовський телеканал Jurnal TV, що симпатизує опозиції, випустив в ефір інтерв’ю з молдовським кілером Віталієм Прокою, в якому той розповів про співпрацю з Владом Плахотнюком - політиком якого вважають фактичним керівником Молдови

Відео інтерв’ю, яке тривало понад годину, а також його розшифровка румунською опубліковані на сайті Jurnal TV.

Віталій Прока нині перебуває у в’язниці в Румунії, де він був засуджений до ув’язнення терміном 21 рік та 8 місяців  через спробу замовного вбивства місцевого кримінального авторитета. До слова, тоді вбивця виявився невдахою: по-перше, він переплутав свою жертву з іншим чоловіком; по-друге, той вижив попри численні поранення.

Під час слідства він зізнався у цьому злочині, а також спробу ще одного замовного вбивства: у 2012 році в Лондоні він розстріляв російського банкіра Германа Горбунцова. До слова, той також вижив, попри шість вогнепальних поранень.

В інтерв’ю Jurnal TV Віталій Прока заявив, що замовником вбивства був особисто Влад Плахотнюк. Ув’язнений розповів в деталях про своє спілкування з командою Плахотнюка, а також заявив, що на останньому етапі Плахотнюк був особисто присутній на його зустрічі з кримінальним авторитетом Іоном Друце (більше відомим у кримінальних колах як Письменник), який опікувався організацією вбивства.

"Ми зустрілися в центрі Кишинева, в присутності Влада. Мені пояснили, що Плахотнюк хоче не просто контролювати, але й знати всі деталі... Ми не говорили надто багато,але цей чоловік точно знав, навіщо я від’їжджаю в Англію", - розповів замовний вбивця.

Віталій Прока стверджує, що вирішив розкрити ці деталі, оскільки Плахотнюк наразі не має на нього впливу: "Я маленька людина, яка опинився у дуже великій грі впливових людей з серйозними зв’язками... Я усвідомлюю, що отримав такий термін, до кінця якого я не доживу. Я надто хворий – у мене гепатит, цироз і туберкульоз".

Він також висловив готовність свідчити у Румунії щодо винуватості Влада Плахотнюка, в тому числі пройти тестування на детекторі брехні, і запросив Плахотнюка до очної ставки з ним.

Влада Молдови натомість стверджує, що Віталій Прока умисно дає неправдиві покази. Прокуратура вважає, що замах на вбивство у Лондоні замовив політичний опонент Плахотнюка, Ренато Усатий. Молдовські правоохоронці стверджують, що Усатий пообіцяв заплатити Проці $600 тисяч, щоби той дав неправдиві свідчення проти Плахотнюка.

Влад Плахотнюк очолює правлячу Демократичну партію Молдови. Формально не є представником жодного керівного органу цієї держави, хоча протягом 5 років був депутатом парламенту та деякий час обіймав посаду віце-спікера. Водночас політичні оглядачі Молдови сходяться на думці, що він є фактичним керівником держави.

Плахотнюк також є ключовим олігархом Молдови, контролюючи низку бізнесів та медіа країни. Тривалий час він був бізнес-партнером нинішнього українського президента Петра Порошенка; стверджується, що кілька років тому вони вийшли зі спільного бізнесу.

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