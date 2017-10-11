ЕС отказал Молдове в предоставлении 28 млн евро на судебную реформу

Среда, 11 октября 2017, 17:51

Евросоюз не будет перечислять дополнительные средства в государственный бюджет Республики Молдова для поддержки реформ в секторе правосудия.

Об этом говорится в заявлении на сайте представительства ЕС в Молдове.

"ЕС внимательно следил за процессом реформ и отметил, что молдавские власти проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014 и 2015 годах. При недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате прогресса было недостаточно", - говорится в заявлении.

Это означает, что молдавские власти не выполнили условия ЕС для получения последнего финансового транша в рамках программы реформы правосудия на сумму 28 млн евро. Эта сумма не будет выплачена государственному бюджету Молдовы, но останется в ЕС.

Секторальная бюджетная помощь Молдове, направленная на реформирование юстиции, должна была составить 58,2 млн евро. Из этой суммы 15 млн евро Молдове выделили в ноябре 2013 года, еще 13,2 млн евро страна получила в августе 2014-го.