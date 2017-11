Трамп прокомментировал удаление своего аккаунта в Twitter

По мнению президента США Дональда Трампа, удаление его аккаунта в Twitter означает, что его сообщения "начали наконец доходить и иметь влияние".

Инцидент он прокомментировал на восстановленной странице в Twitter.

"Мой Twitter-аккаунт был удален на 11 минут мошенником-сотрудником. Думаю, мои слова начали доходить до кого нужно и иметь влияние", - заявил Трамп.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.