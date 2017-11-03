Трамп прокоментував видалення свого аккаунту у Twitter

На думку президента США Дональда Трампа, знищення його аккаунту у Twitter означає, що його повідомлення "почали нарешті доходити і мати вплив".
Інцидент він прокоментував на відновленій сторінці у Twitter.
"Мій Twitter-аккаунт було видалено протягом 11 хвилин шахраєм-співробітником. Гадаю, мої слова нарешті почали доходити до кого потрібно і мати вплив", - заявив Трамп.
My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 листопада 2017 р.
Як повідомлялося, працівник компанії Twitter у день свого звільнення деактивував аккаунт президента США Дональда Трампа у соцмережі.
Аккаунт Трампа спочатку зник приблизно о 7 вечора (за місцевим часом) у четвер.
Відвідувачі сторінки могли побачити повідомленням: "Вибачте, але цієї сторінки не існує!".