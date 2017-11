Трамп прокоментував видалення свого аккаунту у Twitter

На думку президента США Дональда Трампа, знищення його аккаунту у Twitter означає, що його повідомлення "почали нарешті доходити і мати вплив".

Інцидент він прокоментував на відновленій сторінці у Twitter.

"Мій Twitter-аккаунт було видалено протягом 11 хвилин шахраєм-співробітником. Гадаю, мої слова нарешті почали доходити до кого потрібно і мати вплив", - заявив Трамп.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.