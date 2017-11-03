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Трамп прокоментував видалення свого аккаунту у Twitter

П'ятниця, 03 листопада 2017, 13:45
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На думку президента США Дональда Трампа, знищення його аккаунту у Twitter означає, що його повідомлення "почали нарешті доходити і мати вплив".

Інцидент він прокоментував на відновленій сторінці у Twitter.

"Мій Twitter-аккаунт було видалено протягом 11 хвилин шахраєм-співробітником. Гадаю, мої слова нарешті почали доходити до кого потрібно і мати вплив", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, працівник компанії Twitter у день свого звільнення деактивував аккаунт президента США Дональда Трампа у соцмережі.

Аккаунт Трампа спочатку зник приблизно о 7 вечора (за місцевим часом) у четвер.

Відвідувачі сторінки могли побачити повідомленням: "Вибачте, але цієї сторінки не існує!".

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