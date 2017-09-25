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В КНДР назвали твит Трампа о Ким Чен Ыне "объявлением войны"

Понедельник, 25 сентября 2017, 19:36
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Северной Кореи заявил, что твит американского президента Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне является объявлением войны против его страны со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо заявил журналистам в понедельник, что то, что он назвал "декларацией войны" Трампа, дает Северной Корее все права в рамках Устава ООН принимать контрмеры, "включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не будут еще внутри воздушного пространства страны ".

Ранее Северная Корея заявила, что ракетный удар по материковой части США стал "неизбежным" после угроз американского президента Дональда Трампа.

Комментируя речь главы МИД КНДР на Генеральной ассамблее ООН, Дональд Трамп вновь назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, то они долго здесь не протянут", - написал Трамп.

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