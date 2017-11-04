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Лидер Каталонии призвал представить единый список для выборов

Суббота, 04 ноября 2017, 14:48
Версия для печати Комментарии

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал сторонников независимости представить единый список для внеочередных парламентских выборов.

Об этом Пучдемон написал в Twitter.

"Это момент, когда все демократы объединятся ради Каталонии, свободы политических заключенных и республики", - написал он.

Пучдемон в своем сообщении также дал ссылку на сайт, где ведется сбор подписей в поддержку его инициативы. На данный момент предложение поддержали более 29 тысяч человек.

Испанские власти планируют провести выборы в парламент Каталонии 21 декабря.

Ранее Пучдемон заявил о желании баллотироваться на досрочных выборах даже находясь за границей.

Напомним, суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арестэкс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положение и неповиновении власти.

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