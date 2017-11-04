Лідер Каталонії закликав представити єдиний список для виборів

Субота, 04 листопада 2017, 14:48

Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав прихильників незалежності представити єдиний список для позачергових парламентських виборах.

Про це Пучдемон написав у Twitter.

"Це момент, коли всі демократи об'єднаються заради Каталонії, свободи політичних в'язнів і республіки", - написав він.

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 листопада 2017 р.

Пучдемон у своєму повідомленні також дав посилання на сайт, де ведеться збір підписів на підтримку його ініціативи. На даний момент пропозицію підтримали понад 29 тисяч осіб.

Іспанська влада планує провести вибори до парламенту Каталонії 21 грудня.

Раніше Пучдемон заявив про бажання балотуватися на дострокових виборах навіть перебуваючи за кордоном.

Нагадаємо, суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.