Прокуратура Испании потребует ареста для спикера парламента Каталонии

Понедельник, 06 ноября 2017, 10:50

Прокурор Верховного суда потребует заключения для спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и депутатов-членов президиума.

Об этом сообщает El Mundo.

В деле депутатов прокуратура будет руководствоваться теми же критериями, которые применялись во время ареста бывших членов правительства Каталонии, арестованных на прошлой неделе. Исключение было сделано лишь для экс-министра Сантьяго Вила, который вышел на свободу, внеся залог - учитывая его отставку накануне голосования за независимость и согласие сотрудничать со следствием.

По информации источников, в отношении депутатов тоже могут быть сделаны исключения. Адвокат одного из депутатов Жоана Хосепа Нуета утверждает, что хотя тот и принимал участие в голосовании о провозглашении независимости, однако голосовал против.

Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосования по резолюции о независимости 27 октября, на прошлой неделе прибыли в Верховный суд для дачи показаний. Однако процедура была отложена до 9 ноября. До этого за депутатами установлен полицейский надзор.