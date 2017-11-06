Прокуратура Іспанії вимагатиме арешту для спікера парламенту Каталонії

Понеділок, 06 листопада 2017, 10:50

Прокурор Верховного суду вимагатиме ув’язнення для спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель та депутатів-членів президії.

Про це повідомляє El Mundo.

Прокуратура у справі депутатів керуватиметься тими ж критеріями, які застосовувалися під час арешту колишніх членів уряду Каталонії, арештованих минулого тижня. Виняток було зроблено лише для екс-міністра Санті Віла, який вийшов на свободу, внісши заставу – з огляду на його відставку напередодні голосування за незалежність і згоду співпрацювати зі слідством.

За інформацією джерел, стосовно депутатів теж можуть бути винятки. Адвокат одного з депутатів Жоана Хосепа Нуета стверджує, що хоча той і брав участь у голосуванні щодо проголошення незалежності, однак голосував проти.

Карме Форкадель та ще п'ять колишніх членів президії парламенту, які схвалили голосування щодо резолюції про незалежність 27 жовтня, минулого тижня прибули до Верховного суду для дачі свідчень. Однак процедура була відкладена до 9 листопада. До цього часу за депутатами було встановлено поліційний нагляд.