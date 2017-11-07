Французское издательство опубликовало журнал со статьями о "реинтеграции Крыма"

Вторник, 07 ноября 2017, 12:26

Посол Украины во Франции Олег Шамшур написал открытое письмо французскому издательству Le Group VALMONDE & CIE в связи с публикацией журнала "Секреты России", где содержатся исторические и политические неточности по поводу Крыма, Донбасса и Киевской Руси.

Письмо опубликовано на странице посольства в Facebook.

"Во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что отдельные дефиниции в этом журнале противоречат международному праву. Упоминание о незаконной аннексию Крыма Россией как о "реинтеграции" Крыма дезинформирует ваших читателей", - отметил посол.

Шамшур отметил, что таким образом издательство легитимизирует нарушения Россией международного права, вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: на самом деле это незаконная оккупация.

"В вашем журнале вы прибегаете к цитированию только французских политиков, хорошо известных своей пророссийской позицией, неоднократно незаконным образом посещавших Автономную Республику Крым (Украина), оккупированную Россией, нарушая нормы международного права, украинское законодательство и демонстрируя неуважение к официальной позиции Франции и международной сообщества", - написал посол.

Он напомнил, что Франция занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудила аннексию Крыма после нелегитимного "референдума".

Недавно президент Франции Эммануэль Макрона подтвердил приверженность Франции к "суверенитету Украины в ее признанных границах" и подчеркнул, что "Франция не признает аннексию Крыма" Россией.

"Автор одной из статей обвиняет французов в "русофобии". Но почему называть "русофобией" любое неприятие попыток России подорвать европейскую стабильность и игнорировать международное право? Я хотел бы также обратить ваше внимание на исторические неточности в статьях, посвященных Киевской Руси с VIII по XI в., где она представлена ​​как Россия. Такое толкование сознательно используется Россией для манипулирования историческими фактами и присвоения истории другой страны", - написал Шамшур.

Посол добавил, чтб для должной объективности освещения этого исторического периода было бы целесообразно отделять термины "Русь" - средневековое государство с Киевом в качестве столицы и "Россия" - государство с Москвой в качестве столицы, которое возникло гораздо позже. Стоит отметить, что это государство до 18 века называлась "Московия".

"Что меня также удивило, так это то, что вы проводите абсолютно антиисторические параллели между украинскими запорожскими казаками, увековеченными И. Репиным, которые воплощают стремление Украины к свободе, ее борьбу за независимость и террористическими наемниками, захватившими в заложники часть населения Донецкой и Луганской областей (Украина) и действующих по заказу России, с ее финансированием и вооружением", - написал Шамшур.