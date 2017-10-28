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В РФ переврали Штайнмайера, приписав ему слова "о воссоединении Крыма с Россией"

Суббота, 28 октября 2017, 17:38
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Российские СМИ переврали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который на этой неделе совершил визит в Москву, приписав ему слова о "воссоединении Крыма с Россией".

На "ошибку" перевода обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Примерно на8 минуте 15 секунд вы имеете возможность увидеть, как работают тоталитарные фейковые новости. Штайнмайер говорит на немецком: "Annexion". Переводчик сбивается и переводит: "Воссоединение с Россией" - написал он в Facebook.

При этом он сопроводил свое сообщение видеозаписью пресс-конференции немецкого президента с его российским коллегой, размещенного на YouTube-канале Ruptly, видеоагентством в составе российской государственной медиагруппы Russia Today.

Просмотрев видеозапись, даже те, кто не владеет немецким языком могут убедиться, что Штайнмайер говорил именно об аннексии. Переводчик, который осуществлял перевод на английский язык, после заминки сообщил о "воссоединении Крыма с Россией". Хотя в английском языке есть четкий аналог немецкому annexion – annexation, именно этот термин и употребляют западные чиновники, когда говорят о российской аннексии Крыма.

Стоит отметить, что российские СМИ уже не впервые таким образом искажают слова европейских и натовских высокопоставленных чиновников.

Так, в начале года они переврали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".

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