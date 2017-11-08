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Меркель убедила "зеленых" и либералов пойти на уступки ради коалиции "Ямайка"

Среда, 08 ноября 2017, 10:05
Версия для печати Комментарии

Руководители партий, которые стремятся сформировать следующее правительство Германии, надеются до конца недели согласовать план коалиционного соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом стало известно накануне после того, как две меньшие партии отказались от своих требований по налоговой и климатической политике.

Так, "Свободные демократы" (FDP) заявили, что примут более скромное снижение налога на прибыль, чем они заявляли ранее во время своей кампании.

"Зеленые" также предложили уступки, заявив, что они больше не будут настаивать на фиксированных датах закрытия угольных электростанций и запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Три лагеря договорились оставить небольшие группы экспертов, которые должны на этой неделе тщательно обсудить компромиссы, а высшие должностные лица вернутся за стол переговоров только в пятницу.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала дату, к которой должны завершиться предварительные консультации о создании коалиции в составе христианских демократов (ХДС/ХСС), Партии зеленых и Свободной демократической партии (СвДП).

По ее словам, консультации, которые начались 18 октября, должны завершиться до 16 ноября.

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