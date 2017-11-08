Меркель переконала "зелених" та лібералів піти на поступки заради коаліції "Ямайка"

Середа, 08 листопада 2017, 10:05

Керівники партій, які прагнуть сформувати наступний уряд Німеччини, сподіваються до кінця тижня погодити план коаліційної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Про це стало відомо напередодні після того, як дві менші партії відмовилися від своїх вимог щодо податкової та кліматичної політик.

Так, Вільні демократи (FDP) заявили, що приймуть більш скромне зниження податку на прибуток, ніж вони заявляли раніше під час своєї кампанії.

"Зелені" також запропонували поступки, заявивши, що вони більше не наполягатимуть на фіксованих датах щодо закриття вугільних електростанцій та заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Три табори домовились залишити невеликі групи експертів, які повинні на цьому тижні ретельно обговорити компроміси, а найвищі посадовці повернуться за стіл переговорів лише у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше назвала кінцеву дату, до якої мають завершитись попередні консультації щодо створення коаліції у складі християнських демократів (ХДС/ХСС), Партії зелених та Вільної демократичної партії (ВДП).

За її словами, консультації, які розпочались 18 жовтня, повинні завершитись до 16 листопада.