Знайти
АКТУАЛЬНО

"Львів – то є польське місто": у мережі обурені заявою віце-консула Польщі

Страйк у Каталонії: активісти блокують дороги і залізниці

У Польщі глузують з міністерства, яке порадило полякам брати приклад з кроликів

В українській владі немає політиків з антипольськими настроями – МЗС

Швеція планує придбати у США системи Patriot за $1,2 млрд

У британському парламенті закликали визнати Голодомор геноцидом

Міністр розвіяла у Європарламенті міфи довкола освітнього закону






Меркель переконала "зелених" та лібералів піти на поступки заради коаліції "Ямайка"

Середа, 08 листопада 2017, 10:05
Версія для друку Коментарі

Керівники партій, які прагнуть сформувати наступний уряд Німеччини, сподіваються до кінця тижня погодити план коаліційної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Про це стало відомо напередодні після того, як дві менші партії відмовилися від своїх вимог щодо податкової та кліматичної політик.

Так, Вільні демократи (FDP) заявили, що приймуть більш скромне зниження податку на прибуток, ніж вони заявляли раніше під час своєї кампанії.

"Зелені" також запропонували поступки, заявивши, що вони більше не наполягатимуть на фіксованих датах щодо закриття вугільних електростанцій та заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Три табори домовились залишити невеликі групи експертів, які повинні на цьому тижні ретельно обговорити компроміси, а найвищі посадовці повернуться за стіл переговорів лише у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше назвала кінцеву дату, до якої мають завершитись попередні консультації щодо створення коаліції у складі християнських демократів (ХДС/ХСС), Партії зелених та Вільної демократичної партії (ВДП).

За її словами, консультації, які розпочались 18 жовтня, повинні завершитись до 16 листопада.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:29
фото
У Жироні протестувальники прорвали кордон поліції на вокзалі та зупинили рух поїздів
11:25
"Львів – то є польське місто": у мережі обурені заявою віце-консула Польщі
11:16
фото
Страйк у Каталонії: активісти блокують дороги і залізниці
11:00
Консерватори закликають Мей звільнити ще двох міністрів уряду
10:41
фото
У Польщі глузують з міністерства, яке порадило полякам брати приклад з кроликів
10:15
В українській владі немає політиків з антипольськими настроями – МЗС
10:05
Меркель переконала "зелених" та лібералів піти на поступки заради коаліції "Ямайка"
09:59
Чорногорія ігнорує ініціативу Косова передати в Гаагу питання демаркації кордону
09:29
Сепаратистські партії Каталонії не змогли домовитися про єдиний список на виборах
09:29
РФ відкидає звіт ООН зі звинуваченням режиму Асада в хімічній атаці
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

Новий статус України в НАТО: завдання, що стало реальним

Ми не вимагаємо "надання Києву ПДЧ вже сьогодні", визначення "дати вступу в НАТО" чи іншої нісенітниці. Членство в Альянсі не повинно бути метою саме по собі. Але чи стала нинішня заява Столтенберга тим, чого чекала Україна? На жаль, також ні...

Сергій Бобок, Status Quo

Інтернет без реклами цигарок: що гальмує впровадження антитютюнових директив ЄС

Угода про асоціацію передбачає впровадження в українське законодавство антитютюнових норм ЄС. Це має призвести до цілковитої заборони реклами тютюнових виробів в інтернеті. І саме тому ці норми досі не схвалені Верховною радою.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  