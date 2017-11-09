Польша принимает предложение Порошенко для решения украинско-польского кризиса

Четверг, 09 ноября 2017, 14:23

Варшава положительно восприняла предложение президента Петра Порошенко провести в ближайшее время встречи консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, который является сопредседателем консультативного комитета президентов, готов принять в Польше украинского сопредседателя комитета совместно с украинской делегацией. Об этом уже сообщено администрацию президента Украины.

Как отметили в президентской канцелярии, это будет "следующая после визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пьотра Глинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений".

"Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений", - отметили в Варшаве.

Напомним, на фоне жестких заявлений со стороны представителей польской власти в адрес Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Отметим, в последние дни со стороны Польши раздавались резкие заявления и обвинения в адрес Украины. В частности, президент Польши призвал Порошенко убрать из украинской политики "лиц с антипольскими взглядами".

Глава польского МИД Витольд Ващиковский отметил, что не будет советовать президенту Анджею Дуде осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.