Польща приймає пропозицію Порошенка для вирішення українсько-польської кризи

Четвер, 09 листопада 2017, 14:23

Варшава позитивно сприйняла пропозицію президента Петра Порошенка провести найближчим часом зустрічі консультативного комітету президентів Польщі та України.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Глава кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, який є співголовою консультативного комітету президентів, готовий прийняти у Польщі українського співголову комітету спільно з українською делегацією. Про це вже повідомлено адміністрацію президента України.

Як наголосили у президентській канцелярії, це буде "наступна після найновіших візитів до України віце-прем’єра польського уряду Пйотра Ґлінського та міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського нагода для представлення українській стороні очікувань щодо найважливіших питань польсько-українських відносин".

"Президент Анджей Дуда сподівається також на особисті кроки президента Петра Порошенка у контексті актуального стану двосторонніх відносин", - наголосили у Варшаві.

Нагадаємо, на тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Зазначимо, в останні дні з боку Польщі лунали різкі заяви та звинувачення на адресу України. Зокрема, президент Польщі закликав Порошенка прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами".

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський відзначив, що не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.