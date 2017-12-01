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Предложения Британии по Brexit должны быть приемлемы для Ирландии – Туск

Пятница, 01 декабря 2017, 20:19
Версия для печати Комментарии

ЕС отвергнет требования Британии по соглашению о Brexit, если Ирландия не будет довольна тем, как решен вопрос границы.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в Дублине, сообщает The Independent.

"Я скажу очень четко. Если предложение Британии будет неприемлемо для Ирландии, оно будет неприемлемо и для ЕС", - заявил он.

"Я понимаю, что подобная логика трудно понятна для отдельных британских политиков, однако она вытекает из того факта, что Ирландия является членом ЕС, а Британия выходит", - добавил Туск.

В свою очередь, премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что лучшим вариантом было бы избежать "жесткой границы" в Ирландии после Brexit.

Ранее в правительстве Британии заявили, что окончательного решения относительно будущего ирландского границы не будет, пока Великобритания и ЕС не достигли торгового соглашения.

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