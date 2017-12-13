Найти
АКТУАЛЬНО

Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море

Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия

Безвиз Украины с ОАЭ вступит в силу 31 декабря

Президент Чехии назначил новое правительство

Украина и Польша сократят "черный список" – Порошенко

В Австрии на заводе произошла утечка химических веществ, 40 пострадавших

Комитет нацобороны Канады предлагает дать Украине летальное оружие






Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море

Среда, 13 декабря 2017, 20:00
Версия для печати Комментарии

Швеция впервые после Второй мировой войны создает новое военное формирование - подразделение из 350 солдат, которое будет базироваться на острове Готланд в Балтийском море.

Об этом сообщает Associated Press.

Шведское правительство в среду сообщило, что постоянное подразделение будет развернуто в 2018 году в Висбю - главном городе стратегически важного острова.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист сообщил, что решение было принято в связи с "ухудшением ситуации в сфере безопасности" в регионе Балтийского моря, где Россия увеличила военные операции после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта на Донбассе.

Хульквист заявляет, что этот шаг означает восстановление военного присутствия Швеции на острове, который популярен среди туристов.

На острове Готланд с населением в 58 тысяч человек впервые пехотный полк был размещен в 1886 году. Гарнизон был расформирован в 2005 году.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:50
США назвали условия для начала переговоров с КНДР
20:28
Посол Украины призвал Канаду пересмотреть визовую политику
20:00
Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море
19:28
Правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции
19:11
В Facebook сообщили, сколько Россия потратила на рекламу о Brexit
19:07
Климкин: теперь ничто не мешает получать оружие из Канады
18:48
Порошенко о решении Канады по оружию: путь к усиленной военной помощи открыт
18:32
Во время тестового полета самолет "нарисовал" елку в небе над Германией
18:26
Климкин: Мы не можем смотреть на историю с польской точки зрения
17:57
Генассамблея ООН проголосует за новую резолюцию по Крыму 19 декабря
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Brexit остановился на границе: как проблема Северной Ирландии ломает переговоры Британии и ЕС

По обе стороны ирландской границы есть политики и активисты, которые надеются на восстановление объединенной Ирландии. По мнению бывшего министра юстиции Ирландии Майкла МакДауэлла, еще 10 лет назад он не мог представить себе объединенную Ирландию, но сегодня готов сказать "возможно"...

Юрий Панченко, Европейская правда

Правительство на праздники: что стоит за ротацией в польской власти

Пауза в реконструкции правительства Польши одновременно означает сохранение нынешнего курса в отношении Украины. Главный дипломат пока сохраняет свою должность, а значит, в ближайшие полтора месяца МИД Польши продолжит торпедировать отношения с Украиной.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  