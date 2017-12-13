Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море

Среда, 13 декабря 2017, 20:00

Швеция впервые после Второй мировой войны создает новое военное формирование - подразделение из 350 солдат, которое будет базироваться на острове Готланд в Балтийском море.

Об этом сообщает Associated Press.

Шведское правительство в среду сообщило, что постоянное подразделение будет развернуто в 2018 году в Висбю - главном городе стратегически важного острова.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист сообщил, что решение было принято в связи с "ухудшением ситуации в сфере безопасности" в регионе Балтийского моря, где Россия увеличила военные операции после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта на Донбассе.

Хульквист заявляет, что этот шаг означает восстановление военного присутствия Швеции на острове, который популярен среди туристов.

На острове Готланд с населением в 58 тысяч человек впервые пехотный полк был размещен в 1886 году. Гарнизон был расформирован в 2005 году.