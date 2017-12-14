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Бельгийский суд официально закрыл дело об экстрадиции Пучдемона

Четверг, 14 декабря 2017, 13:31
Версия для печати Комментарии

Суд в Бельгии объявил об официальном закрытии дела экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров.

Об этом сообщает RTBF.

Соответствующее объявление суд сделал после того, как испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

По данным испанских СМИ, заседание бельгийского суда длилось пять минут и каталонские политики на нем не присутствовали.

Ранее Испания требовала экстрадиции Пучдемона и его министров по обвинению в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств. По этим обвинениям политикам грозит до 30 лет лишения свободы.

Как известно, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе.

Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах, которые состоятся в регионе 21 декабря.

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