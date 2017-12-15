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Спецпосланник ООН назвал "упущенной возможностью" мирные переговоры в Женеве

Пятница, 15 декабря 2017, 08:35
Версия для печати Комментарии

Спецпосланник ООН назвал упущенной возможностью восьмой раунд сирийских мирных переговоров, которые состоялись в Женеве.

Об этом сообщает Reuters.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возложил большую часть вины за провал переговоров на сирийскую правительственную делегацию. Несколько мягче де Мистура выразил разочарование относительно заявлений сирийской оппозиции об исключении какой-либо роли для Башара Асада в будущем Сирии.

"Нашей целью было добиться реальных переговоров. Позвольте мне быть откровенным. Мы ничего не достигли, мы не достигли этих переговоров. Другими словами, переговоры на самом деле не состоялись.

В заключение хочу сказать, что мы потеряли большую возможность, золотую возможность в конце этого года, когда на самом деле есть четкие признаки с многих сторон, что военные операции подходят к концу", - заявил он.

Де Мистура сообщил, что покидает Женеву, чтобы проконсультироваться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, сирийская оппозиция заявляет, что правительственная делегация в Женеве отказывается вести переговоры с ними напрямую и настаивает только на обсуждении проблем терроризма.

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