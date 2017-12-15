Знайти
АКТУАЛЬНО

Українці готові літати до ЄС лоукостами, але не дорожче 1000 грн – опитування

У Конгресі США підготували законопроект про допомогу Україні у сфері кібербезпеки

Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії на півроку

Лідери ЄС затвердили нову програму оборонної співпраці

Зіткнення поїзда з автобусом у Франції: загинули школярі, 24 постраждалих

У Франції поїзд врізався у шкільний автобус: четверо загиблих

РФ приховує важливих свідків Смоленської катастрофи - МЗС Польщі






Спецпосланник ООН назвав "втраченою можливістю" мирні переговори у Женеві

П'ятниця, 15 грудня 2017, 08:35
Версія для друку Коментарі

Спецпосланник ООН назвав втраченою можливістю восьмий раунд міжсирійських мирних переговорів, які відбулися у Женеві.

Про це повідомляє Reuters.

Спецпосланник ООН Стеффан де Містура поклав велику частину провини за провал переговорів на сирійську урядову делегацію. Дещо м'якше де Містура висловив розчарування щодо заяв сирійської опозиції про виключення будь-якої ролі для Башара Асада у майбутньому Сирії.

"Нашою метою була домогтися реальних переговорів. Дозвольте мені бути відвертим. Ми нічого не досягли, ми не досягли цих переговорів. Іншими словами, переговори насправді не відбулися.

Насамкінець хочу сказати, що ми втратили велику можливість, золоту можливість наприкінці цього року, коли насправді є чіткі вказівки з багатьох сторін, що військові операції підходять до кінця", - заявив він.

Де Містура повідомив, що залишає Женеву, щоб проконсультуватися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, сирійська опозиція заявляє, що урядова делегація у Женеві відмовляється вести переговори з ними безпосередньо й наполягає лише на обговоренні проблем тероризму.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:19
Серія нападів з ножем у Нідерландах: двоє загиблих, один затриманий
09:16
Українці готові літати до ЄС лоукостами, але не дорожче 1000 грн – опитування
08:49
Японія вводить додаткові санкції проти КНДР
08:35
Спецпосланник ООН назвав "втраченою можливістю" мирні переговори у Женеві
08:16
В РФ є можливість обірвати доступ Британії до інтернету - начальник штабу оборони
07:34
У Конгресі США підготували законопроект про допомогу Україні у сфері кібербезпеки
21:11
Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії на півроку
20:52
Американські F-22 перехопили російські Су-25 в небі над Сирією
20:27
Лідери ЄС затвердили нову програму оборонної співпраці
20:01
фото, відео
Зіткнення поїзда з автобусом у Франції: загинули школярі, 24 постраждалих
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Павло Кравчук, Катерина Кульчицька, Європа без бар'єрів

Міфи та реалії відкритого неба: що змінить для України спільний авіапростір з ЄС

Досвід Молдови та Грузії свідчить: не варто чекати, що "Відкрите небо" принесе негайні блага для всіх. Ціни на польоти невідворотно падатимуть, та цей процес буде поступовим, а не моментальним. Якість послуг зростатиме завдяки конкуренції, але вона буде жорсткою...

Юрій Панченко, Європейська правда, Харків

Обіцянки на тлі могил: чим поступився Порошенко на зустрічі з президентом Польщі

Позиція польського президента може видаватися логічною, але вона має небагато спільного з реаліями. Формально погодивши компроміс, польська сторона де-факто заблокувала відновлення українських надгробків на своїй території...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  