Спецпосланник ООН назвав "втраченою можливістю" мирні переговори у Женеві

П'ятниця, 15 грудня 2017, 08:35

Спецпосланник ООН назвав втраченою можливістю восьмий раунд міжсирійських мирних переговорів, які відбулися у Женеві.

Про це повідомляє Reuters.

Спецпосланник ООН Стеффан де Містура поклав велику частину провини за провал переговорів на сирійську урядову делегацію. Дещо м'якше де Містура висловив розчарування щодо заяв сирійської опозиції про виключення будь-якої ролі для Башара Асада у майбутньому Сирії.

"Нашою метою була домогтися реальних переговорів. Дозвольте мені бути відвертим. Ми нічого не досягли, ми не досягли цих переговорів. Іншими словами, переговори насправді не відбулися.

Насамкінець хочу сказати, що ми втратили велику можливість, золоту можливість наприкінці цього року, коли насправді є чіткі вказівки з багатьох сторін, що військові операції підходять до кінця", - заявив він.

Де Містура повідомив, що залишає Женеву, щоб проконсультуватися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, сирійська опозиція заявляє, що урядова делегація у Женеві відмовляється вести переговори з ними безпосередньо й наполягає лише на обговоренні проблем тероризму.