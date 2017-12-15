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Украина рассматривает латвийскую модель обучения для выполнения рекомендаций "Венецианки"

Пятница, 15 декабря 2017, 09:52
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Рекомендации Венецианской комиссии, которые она дала Украине относительно языковой статьи Закона "Об образовании", в том числе могут быть реализованы через такие модели обучения в школах национальных общин, которые используют в Латвии.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Латвийскую Республику, сообщается на сайте Минобразования Украины.

"Нам необходимо найти правильные модели обучения для представителей национальных общин, чтобы они прекрасно знали и могли употреблять родной язык и также прекрасно владели государственным языком.

Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили по статье 7 от Венецианской комиссии, в том числе могут быть реализованы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии", - отметила Гриневич.

В частности, речь идет о соотношении в обучении 60 на 40 в старшей школе, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов на государственном языке, а 40% - на родном языке.

Например, такая схема применяется в украинской средней школе в Риге.

Обучение в Рижской украинской средней школе проводится по двуязычной системой латышском и украинском языках: 60% - латышский язык, 40% - украинский. Кроме того, с первого класса ученики изучают английский язык. С седьмого класса дополнительно, по желанию, вводится еще один иностранный язык - испанский или немецкий. Помимо общеобразовательных дисциплин, изучается украинский язык и литература, история и культура Украины, народоведение, мифология и эстетика.

Как известно, 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно - считает, что права венгроязычных меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть той, которой устанавливается язык обучения.

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