Україна розглядає латвійську модель навчання для виконання рекомендацій "Венеціанки"

П'ятниця, 15 грудня 2017, 09:52

Рекомендації Венеційської комісії, надані Україні щодо мовної статті Закону "Про освіту", в тому числі можуть бути імплементовані через такі моделі навчання в школах національних громад, які використовують у Латвії.

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до Латвійської Республіки, повідомляється на сайті Міносвіти України.

"Нам необхідно знайти правильні моделі навчання для представників національних громад, щоб вони чудово знали і могли вживати рідну мову і так само чудово володіли державною мовою.

Ми вважаємо, що досвід Латвії в цьому питанні дуже цінний для України. І рекомендації, які ми отримали щодо статті 7 від Венеційської комісії, в тому числі можуть бути імплементовані й через такі моделі, які пропонуються в Латвії", – наголосила Гриневич.

Зокрема, йдеться про співвідношення в навчанні 60 на 40 у старшій школі, де 60% часу відводиться на вивчення навчальних предметів державною, а 40% – рідною мовою.

Наприклад, така схема застосовується в українській середній школі в Ризі.

Навчання у Ризькій українській середній школі проводиться за двомовною системою латиською та українською мовами: 60% – латиська мова, 40% – українська. Крім того, з першого класу учні вивчають англійську мову. З сьомого класу додатково, за бажанням, запроваджується ще одна іноземна мова – іспанська або німецька. Крім загальноосвітніх дисциплін, вивчається українська мова та література, історія і культура України, народознавство, міфологія та естетика.

Як відомо, 11 грудня Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.