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Франция призвала РФ повлиять на боевиков для прекращения огня на Донбассе

Пятница, 15 декабря 2017, 20:26
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Франция осуждает обстрелы, которые в ночь на 13 декабря в Попасной (Луганская область) подвергли опасности жизни пятерых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом было заявлено сегодня на брифинге в Министерстве иностранных и европейских дел Франции, сообщает посольство Франции в Украине.

"Мы очень обеспокоены восстановлением интенсивности боев на востоке Украины, которые с начала декабря привели к гибели 17 человек, а 37 получили ранения", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Франция вместе с Германией полностью мобилизованы в нормандской формате, работая над урегулированием конфликта.

"Мы призываем все стороны вернуться к режиму прекращения огня на период рождественских праздников во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы, которое будет проходить в Минске 20 декабря. Мы, в частности, призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения полного соблюдения прекращения огня", - говорится в заявлении.

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