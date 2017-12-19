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Сенат Румынии проголосовал за скандальную судебную реформу

Вторник, 19 декабря 2017, 17:05
Версия для печати Комментарии

Верхняя палата парламента Румынии проголосовал за поправки в системе правосудия, угрожающие независимости судов.

Об этом сообщает Reuters.

За принятие судебной реформы проголосовали 80 сенаторов правящей Социал-демократической партии, против не было ни одного. Оппозиционные партии бойкотировали голосование.

Теперь изменения должен подписать президент, который уже выражал свой скептицизм в отношении них.

У президента есть выбор - подписать закон или вернуть его на доработку. Оппозиция же заявила о намерениях обжаловать закон в Конституционном суде, что затянет вступление документа в силу.

Напомним, 14 декабря нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Еврокомиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

В ноябре Еврокомиссия отметила, что реформа системы юстиции в Румынии в этом году перешла в фазу стагнации, и вызовы независимости судебной системы остаются постоянным источником беспокойства.

В начале этого года попытки правящей Социал-демократической партии по декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали крупнейшие уличные протесты в стране в течение последних десятилетий.

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