Найти
АКТУАЛЬНО

МИД: Генассамблея ООН приняла сильнейшую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

"Поддержка Украины не является безусловной": в ЕС предупредили о последствиях отката реформ

Сенат Румынии проголосовал за скандальную судебную реформу

Эстония работает над запуском собственной криптовалюты – эсткойна

Шведская компания IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок

Украина обратится в ПА НАТО из-за сербских наемников






Еврокомиссия обсудит санкции против Польши

Среда, 20 декабря 2017, 07:58
Версия для печати Комментарии

Европейская комиссия вс реду рассмотрит вопрос о начале процедуры санкций против Польши из-за нарушения норм верховенства права.

Об этом сообщает EUobserver.

Либеральные депутаты Европарламента накануне рассмотрения призвали начать процедуру санкций против Польши после того, как страна "продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда".

Глава группы либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что "ЕС должен выступить против отстранения верховенства права, внедряемого правительством PiS".

В ноябре во время дебатов в Европарламенте по польскому вопросу Верхофстадт заявил, что ситуация в Польше уже два года требует применения статьи 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права.

15 ноября Европарламент одобрил критическую резолюцию по Польше и рекомендовал запустить процедуру применения санкций против страны.

Читайте также: "Санкции ЕС против Польши: к чему приведет жесткое решение Европарламента"

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:58
В ЕС исключили специальное торговое соглашение с Британией после Brexit
08:37
Глава МИД Австрии от ультраправых позвонила в Украину в первый день работы
08:16
Brexit: Лондон боится, что Мадрид втянет Гибралтар в переговоры о переходном периоде
07:58
Еврокомиссия обсудит санкции против Польши
07:38
МИД: резолюция ООН содержит четкие формулировки относительно Крыма как части Украины
20:58
Президент Сербии заверил Путина в неизменности позиции по Крыму
20:17
МИД: Генассамблея ООН приняла сильнейшую резолюцию по Крыму
19:48
Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму
19:26
Германия может отправить еще больше солдат в Афганистан - министр обороны
19:06
Украина за 10 месяцев увеличила экспорт шоколада в ЕС на треть
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Татьяна Печончик, для Европейской правды

Новая резолюция ООН по Крыму: десять изменений, важных для Украины

Это – важная веха для страны, у которой на четвертом году оккупации до сих пор нет стратегии возвращения и реинтеграции Крыма. Страны, политика которой по Крыму часто напоминает басню про лебедя, рака и щуку, когда крымчане признаются "нерезидентами" и страдают от различных ограничений...

Офис вице-премьера по вопросам европейской интеграции

Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности

Обратим внимание: соблюдать стандарты теперь – достаточно, но не необходимо. По новой системе применение национальных стандартов стало добровольным... Кто же будет проводить такую оценку соответствия? Для большинства товаров эта функция возложена на самого производителя...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  