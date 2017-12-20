Еврокомиссия обсудит санкции против Польши

Среда, 20 декабря 2017, 07:58

Европейская комиссия вс реду рассмотрит вопрос о начале процедуры санкций против Польши из-за нарушения норм верховенства права.

Об этом сообщает EUobserver.

Либеральные депутаты Европарламента накануне рассмотрения призвали начать процедуру санкций против Польши после того, как страна "продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда".

Глава группы либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что "ЕС должен выступить против отстранения верховенства права, внедряемого правительством PiS".

В ноябре во время дебатов в Европарламенте по польскому вопросу Верхофстадт заявил, что ситуация в Польше уже два года требует применения статьи 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права.

15 ноября Европарламент одобрил критическую резолюцию по Польше и рекомендовал запустить процедуру применения санкций против страны.

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