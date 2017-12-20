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Глава МИД Британии: Украина достигла большого прогресса в реформах, но уровень коррупции беспокоит

Среда, 20 декабря 2017, 10:09
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Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия обеспокоена уровнем коррупции в Украине.

Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP накануне своего визита в Россию.

Дипломат подчеркнул, что изменения в Украине - это длительный процесс, однако следует признать: страна достигла большого прогресса. "За прошлый год было проведено больше реформ, чем за предыдущие 25", - сказал Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что уровень коррупции в стране вызывает обеспокоенность.

"Однако впереди много работы: мы обеспокоены уровнем коррупции и некоторыми аспектами управления в Украине. Мы работаем с украинским правительством (...), давая советы и поддержку. Я думаю, что это то, что им действительно нужно, и Польша играет в этом большую роль", - пояснил он.

Джонсон напомнил, что в прошлом году он вместе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским совершил визит в Украину, "чтобы показать свою солидарность и полную поддержку суверенитета, целостности и независимости страны".

"Мы все еще работаем над тем, как продвигать реформы в стране, и мы с Витольдом считаем, что ключевая задача – дать украинцам реальное ощущение, что плюралистическое, демократическое и основанное на свободном рынке решение принесет им реальную пользу, в отличие от подхода по ту сторону границы (в России. - Ред.)", - подчеркнул он.

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