Глава МЗС Британії: Україна досягла великого прогресу в реформах, але рівень корупції турбує

Середа, 20 грудня 2017, 10:09

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Британія занепокоєна рівнем корупції в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю польськму агентству PAP напередодні свого візиту до Росії.

Дипломат наголосив, що зміни в Україні – це довготривалий процес, проте варто визнати: країна досягнула великого прогресу. "За минулий рік було проведено більше реформ, ніж за попередні 25", - сказав Джонсон.

Разом з тим він підкреслив, що рівень корупції в країні викликає стурбованість.

"Проте попереду багато роботи: ми стурбовані рівнем корупції та деякими аспектами управління в Україні. Ми працюємо з українським урядом (...), надаючи поради та підтримку. Я думаю, що це те, що їм дійсно потрібно, і Польща відіграє велику роль у цьому", - пояснив він.

Джонсон нагадав, що в минулому році він разом з міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським здійснив візит в Україну, "щоб показати свою солідарність і повну підтримку суверенітету, цілісності і незалежності країни".

"Ми все ще працюємо над тим, як просувати реформи в країні, і ми з Вітольдом вважаємо, що ключовим є дати українцям реальне відчуття, що плюралістичне, демократичне і базоване на вільному ринку рішення принесе їм реальну користь, на відміну від підходу по той бік кордону (в Росії. – Ред.)", - підкреслив він.