Еврокомиссия решила начать процедуру санкций против Польши

Среда, 20 декабря 2017, 14:01

Европейская комиссия в среду решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на собственные источники, сообщает Onet.Wiadomosti.

На пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманc подтвердил эту информацию.

Брюссель принял решение, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому решил применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

Кроме того, PAP сообщает, что ЕС решил направить этот закон в Европейский суд.

15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

В польском правительстве убеждены, что ЕС не наложит санкции на их страну.

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