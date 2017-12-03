В Эстонию прибыла вторая партия закупленной в Нидерландах бронетехники

Воскресенье, 03 декабря 2017, 14:51

Вторая партия закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты (БМП) CV9035 прибыла в Эстонию.

Об этом сообщает ERR.

В субботу в порт Палдиски было доставлено более десяти БМП CV9035 и три созданные на базе танка Leopard 1 бронированные машины специального назначения.

БМП доставят в военный городок Первой пехотной бригады в Тапа, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

В конце 2014 года Эстония заключила с Нидерландами договор о покупке 44 боевых машин пехоты CV9035 и шести танков особого назначения, построенных на базе Leopard 1.

Боевые машины будут доставлены в Эстонию в период с 2016 по 2018 годы.

Первые 12 БМП и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) были доставлены в Эстонию в октябре прошлого года.