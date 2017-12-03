В Естонію прибула друга партія закупленої в Нідерландах бронетехніки

Неділя, 03 грудня 2017, 14:51

Друга партія закуплених в Нідерландах бойових машин піхоти (БМП) CV9035 прибула до Естонії.

Про це повідомляє ERR.

У суботу в порт Палдіскі було доставлено понад десять БМП CV9035 і три створені на базі танка Leopard 1 броньовані машини особливого призначення.

БМП доставлять в військове містечко Першої піхотної бригади в Тапа, повідомила прес-служба Генштабу Сил оборони Естонії.

Наприкінці 2014 року Естонія уклала з Нідерландами договір про покупку 44 бойових машин піхоти CV9035 і шести танків особливого призначення, побудованих на базі Leopard 1.

Бойові машини будуть доставлені в Естонію в період з 2016 по 2018 роки.

Перші 12 БМП і одна броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) були доставлені в Естонію в жовтні минулого року.