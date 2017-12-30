Найти
АКТУАЛЬНО

Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе уже с января

В новогоднюю ночь в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин

В ЕС забыли, что Польша приняла "много беженцев" из Украины - речница правительства

Танкеры РФ передавали в море топливо кораблям КНДР в нарушение санкций ООН - СМИ

Волкер заверил, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией

Польша готовится к переговорам, чтобы отговорить страны ЕС от санкций

В Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших






Министр обороны США рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие

Суббота, 30 декабря 2017, 09:49
Версия для печати Комментарии

Министр обороны США заявил, что пока никто не захочет вторгнуться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон согласился продать Киеву, будет незначительным.

Об этом сообщает The Voice of America.

"Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил накануне Джим Меттис в ходе общения с представителями прессы.

Также, по его словам, военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украина", - сказал он.

Напомним, в декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:00
Видео
В сирийской провинции Рака обнаружили две массовые могилы с десятками тел
15:26
Полиция Британии задержала уже 5 человек по подозрению в подготовке теракта
14:55
Количество искателей убежища в ЕС сократилось вдвое
14:32
РФ отказалась впустить сенаторку США, которая поддерживает санкции
14:03
Дуда распорядился строить забор на границе с Украиной и Беларусью против диких кабанов
13:31
Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе уже с января
13:24
ЕБРР предоставит "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи
13:09
КНДР назвала себя "ответственной ядерной державой"
12:26
Путин пообещал Асаду дальнейшую поддержку в Сирии
12:15
Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Европейская правда

Год торможения реформ. Что изменил 2017-й на пути Украины в ЕС

Из задач ассоциации в уходящем году выполнено лишь 11%. Это фактически провал в реализации судьбоносного для будущего страны документа. К слову, так же неудовлетворительно выполнена Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Проблему публично признают в нашей миссии в Альянсе...

Юрий Панченко, Европейская правда

Наталия Микольская: Россия не является нашим партнером, это страна, с которой мы торгуем

Торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли: "И европейские, и украинские компании являются частью региональных цепочек добавленной стоимости, они уже нашли друг друга и сейчас заинтересованы или увеличивать объемы торговли, или менять структуру своего сотрудничества" (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  