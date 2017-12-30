Міністр оборони США розповів, як на ситуацію в Україні вплине летальна зброя

Субота, 30 грудня 2017, 09:49

Міністр оборони США заявив, що доки ніхто не захоче вдертися в Україну, вплив летальної зброї, яку Вашингтон погодився продати Києву, буде незначним.

Про це повідомляє The Voice of America.

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - заявив Джим Меттіс напередодні в ході спілкування з представниками преси.

Також, за його словами, військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись.

"Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що збройні сили України служать інтересам народу України", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.