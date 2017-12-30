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В ЕС забыли, что Польша приняла "много беженцев" из Украины - речница правительства

Суббота, 30 декабря 2017, 10:28
Версия для печати Комментарии

Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.

По словам пресс-секретаря, позиция страны по приему мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной.

"Польша решает, может ли она принять беженцев, или нет. Это наше суверенное решение", - сказала она.

Копцинська также напомнила о том, что Польша облегчает напряженность на восточном фланге ЕС, когда принимает беженцев из Украины.

"Я хотела бы напомнить вам, что сейчас Польша приняла многих беженцев из Украины, где идет война. Может показаться, что Европейская Комиссия этого не заметила, хотя несомненно, что на востоке Украины происходит война, и там гибнут люди.

Благодаря тому, что мы пускаем беженцев из Украины, мы помогаем облегчить напряженность на восточном фланге Европейского Союза, и об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры", - сказала она.

По словам Копцинськой, Варшава попытается объяснить ЕС, что она оказывает помощь тех, кто страдает от войны, однако делает это иначе, чем этого пока требуют некоторые европейские страны.

Напомним, такое же заявление делал новый премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". "Однако, Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать нашим партнерам на это внимание", - сказал он.

Как известно, Европейская комиссия решила направить в Суд ЕС жалобы против Чехии, Венгрии и Польши за невыполнение этими странами юридических обязательств по перемещению мигрантов.

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