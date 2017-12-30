Польща прийняла "багато біженців" з України, та в ЄС про це забули - речниця уряду

Субота, 30 грудня 2017, 10:28

Польща прийняла "багато біженців" з України, чим полегшила напруженість на східному фланзі блоку, однак в ЄС про це забувають або не помічають.

Про це заявила речниця польського уряду Йоанна Копцинська в інтерв’ю виданню wPolityce.pl.

За словами речниці, позиція країни щодо приймання мігрантів в рамках квот ЄС залишається незмінною.

"Польща вирішує, чи може вона прийняти біженців, чи ні. Це наше суверенне рішення", - сказала вона.

Копцинська також нагадала про те, що Польща полегшує напруженість на східному фланзі ЄС, коли приймає біженців з України.

"Я хотіла б нагадати вам, що наразі Польща прийняла багатьох біженців з України, де відбувається війна. Може скластися враження, що Європейська Комісія цього не помітила, хоча безсумнівно, що на сході України відбувається війна, і там гинуть люди.

Завдяки тому, що ми пускаємо біженців з України, ми допомагаємо полегшити напруженість на східному фланзі Європейського Союзу, і про це, на жаль, занадто часто забувають або, навіть гірше, не помічають наші західні партнери", - сказала вона.

За словами Копцинської, Варшава спробує пояснити ЄС, що вона надає допомогу тих, хто страждає від війни, однак робить це інакше, ніж цього наразі вимагають деякі європейські країни.

Нагадаємо, таку ж заяву вже робив новий прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Європейська Комісія ніби не помічає, що на Сході України війна, там гинуть тисячі людей", - сказав Моравецький, наголосивши, що Польща, "приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу".

Як відомо, Європейська комісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо переміщення мігрантів.